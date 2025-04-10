Perşembe günü hangi diziler var? 10 Nisan Perşembe TV'de bu akşamki diziler

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 10 Nisan 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Başka Bir Gün

Kanal D: İnci Taneleri

Show TV: Siyah Kalp

NOW TV: Hudutsuz Sevda

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 10 NİSAN

19.00 İddiaların Aksine

19.05 Ana Haber

19.45 Legia Varşova-Chelsea | UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaşması

22.00 Tottenham-Eintracht Frankfurt | UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaşması

00.15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

02.45 Seksenler

03.55 Teşkilat