Perihan Savaş: Hikaye zorluğu çekiyoruz
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Perihan Savaş: Hikaye zorluğu çekiyoruz

Perihan Savaş: Hikaye zorluğu çekiyoruz
Hürriyet - Haberler | Magazin

Perihan Savaş, Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması kapsamında yapılan söyleşide soruları yanıtladı.

Perihan Savaş, Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması kapsamında yapılan söyleşide soruları yanıtladı. Suat Köçer'in moderatörlüğünü üstlendiği söyleşi, Sultanbeyli Belediyesi sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Festivalin Ulusal Yarışma Jürisi Başkanı da olan Perihan Savaş dizi ve film sektörü hakkındaki soruları yanıtladı.

Ünlü sanatçı, "Televizyon için yapılan işlere baktığımızda biraz hikaye zorluğu çekiyoruz. Bunun yanı sıra tutan bir hikayenin benzerlerinin de çekilmesini özellikle son yıllarda çok görmeye başlıyoruz. Bu kolaylığa kaçmak yerine başka ve yeni hikayeler bulunmalı" dedi.

DENEMEKTEN ASLA KORKMAYIN

Savaş, genç sinemacılara tavsiyelerde de bulundu: "Gençlere ilk söyleyeceğim öncelikle işlerini sevmeleri. Gerçekten yüreğinizi vererek mesleğinizi seveceksiniz, okuyacaksınız, araştıracaksınız ve yapmaktan çekinmeyeceksiniz. Denemekten asla ve asla korkmayın. Deneyim ve yeni tecrübeler edinip yolunuzu kendiniz açacaksınız" dedi.

Film çekmekten vazgeçmeyin

Perihan Savaş, Türkiye'de belgesel ve kısa film alanlarında çok başarılı işlere imza atıldığının altını çizdi. Kısa film festival ve yarışmalarının gençlerin sanatsal üretimine yönelik en büyük motivasyonlardan biri olduğunu da belirten Savaş, gençler için "Yeteneklerinizi fark edin, film çekmeye ve güzel işler çıkartmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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