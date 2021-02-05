Perdenin Ardındakiler ft Mark Eliyahu Uzaklara Savrulalım şarkı sözleri
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Perdenin Ardındakiler ft Mark Eliyahu Uzaklara Savrulalım şarkı sözleri

05.02.2021 09:49 | Son Güncelleme: 05.02.2021 09:53
Perdenin Ardındakiler ft Mark Eliyahu Uzaklara Savrulalım şarkı sözleri

Altrenatif müziğin sevilen gruplarından olan Perdenin Ardındakiler, müziklere can veren bir isimle yaptığı düeti paylaştı! Spotify, Youtube gibi pek çok platformda yayınlanan Perdenin Ardındakiler ft Mark Eliyahu Uzaklara Savrulalım şarkı sözlerini sizler için derledik.

Müzik dünyasının başarılı ismi Mark Eliyahu, bu sefer müziğini alternatif gruplardan Perdenin Ardındakiler için yaparak bir şarkıya daha can verdi. Kısa sürede dijital platformlarda binlerce kez dinlenen Perdenin Ardındakiler ft Mark Eliyahu Uzaklara Savrulalım şarkı sözlerini sizler için derledik.

PERDENİN ARDINDAKİLER MARK ELİYAHU UZAKLARA SAVRULALIM ŞARKI SÖZLERİ

Kırılır kanadım, dönemem geriye

Her dans edişinde bu kalp yıkılır

Bembeyaz bir hüzün dokunur yüzüne

Adımlarım sana yetişemez, geri kalır

Beni kalbinde öldürsen de

Hala her şarkımı sana yazarım

Soğuk rüzgarlar var yüzünde

Bana son kez bak, uzaklara savrulalım

Düşerim, kalkarım

Kanıyor bak kollarım

Her gidişinde yeryüzü kararır

Yanlış insanlar dokunur yüzüne

Bense yatağımda kokunu ararım

Beni kalbinde öldürsen de

Hala her şarkımı sana yazarım

Soğuk rüzgarlar var yüzünde

Bana son kez bak, uzaklara savrulalım

UZAKLARA SAVRULALIM

Vocals, Lyricist : Doruk Ereşter

Producer : Direnc

Music : Direnç & Mark Eliyahu & Doruk Ereşter

Mastering Engineer : Lex Barkey

Art : Ece Gauer

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