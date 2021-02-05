Perdenin Ardındakiler ft Mark Eliyahu Uzaklara Savrulalım şarkı sözleri
Altrenatif müziğin sevilen gruplarından olan Perdenin Ardındakiler, müziklere can veren bir isimle yaptığı düeti paylaştı! Spotify, Youtube gibi pek çok platformda yayınlanan Perdenin Ardındakiler ft Mark Eliyahu Uzaklara Savrulalım şarkı sözlerini sizler için derledik.
Müzik dünyasının başarılı ismi Mark Eliyahu, bu sefer müziğini alternatif gruplardan Perdenin Ardındakiler için yaparak bir şarkıya daha can verdi. Kısa sürede dijital platformlarda binlerce kez dinlenen Perdenin Ardındakiler ft Mark Eliyahu Uzaklara Savrulalım şarkı sözlerini sizler için derledik.
PERDENİN ARDINDAKİLER MARK ELİYAHU UZAKLARA SAVRULALIM ŞARKI SÖZLERİ
Kırılır kanadım, dönemem geriye
Her dans edişinde bu kalp yıkılır
Bembeyaz bir hüzün dokunur yüzüne
Adımlarım sana yetişemez, geri kalır
Beni kalbinde öldürsen de
Hala her şarkımı sana yazarım
Soğuk rüzgarlar var yüzünde
Bana son kez bak, uzaklara savrulalım
Düşerim, kalkarım
Kanıyor bak kollarım
Her gidişinde yeryüzü kararır
Yanlış insanlar dokunur yüzüne
Bense yatağımda kokunu ararım
Beni kalbinde öldürsen de
Hala her şarkımı sana yazarım
Soğuk rüzgarlar var yüzünde
Bana son kez bak, uzaklara savrulalım
UZAKLARA SAVRULALIM
Vocals, Lyricist : Doruk Ereşter
Producer : Direnc
Music : Direnç & Mark Eliyahu & Doruk Ereşter
Mastering Engineer : Lex Barkey
Art : Ece Gauer