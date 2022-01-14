Perdenin Ardındakiler - Farklı Limanlarda sözleri! Perdenin Ardındakiler Farklı Limanlarda şarkı sözleri

Perdenin Ardındakiler - Farklı Limanlarda sözleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Müzik dünyasının başarılı gruplarından olan Perdenin Ardındakiler yeni parçalarını yayınlamaya devam ediyor. Kısa sürede dijital platformlarda binlerce kez dinlenen Perdenin Ardındakiler Farklı Limanlarda şarkı sözlerini sizler için derledik.

PERDENİN ARDINDAKİLER FARKLI LİMANLARDA SÖZLERİ

Yan cebimde bir dal sigaram

Sol yanımda neden bu ağrı

Nasıl bir oyundu bu kuralsız

Oynadık ama kazanmak imkansız

*

Olmadı denedik ama

Umut bizli bir yer değil

Karanlık bir yerdeyim

Vicdanım gibi

*

Sen ben biz

Farklı limanlarda

İçimizde sancıyla

Bekledik yenilmeyi

Direnmedik direnmedik

Bir tarafım uçsuz bir deniz

Fırtınalar kopar aklımda

Bir yıkıntı artık anılar

Çırpındım ama kaldım altında

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