Perdenin Ardındakiler - Farklı Limanlarda sözleri! Perdenin Ardındakiler Farklı Limanlarda şarkı sözleri
Altrenatif müziğin sevilen gruplarından olan Perdenin Ardındakiler, yeni parçasını dijital müzik platformlarında yayınladı. Spotify, Youtube gibi pek çok platformda yayınlanan Perdenin Ardındakiler Farklı Limanlarda şarkı sözlerini sizler için derledik.
Perdenin Ardındakiler - Farklı Limanlarda sözleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Müzik dünyasının başarılı gruplarından olan Perdenin Ardındakiler yeni parçalarını yayınlamaya devam ediyor. Kısa sürede dijital platformlarda binlerce kez dinlenen Perdenin Ardındakiler Farklı Limanlarda şarkı sözlerini sizler için derledik.
PERDENİN ARDINDAKİLER FARKLI LİMANLARDA SÖZLERİ
Yan cebimde bir dal sigaram
Sol yanımda neden bu ağrı
Nasıl bir oyundu bu kuralsız
Oynadık ama kazanmak imkansız
*
Olmadı denedik ama
Umut bizli bir yer değil
Karanlık bir yerdeyim
Vicdanım gibi
*
Sen ben biz
Farklı limanlarda
İçimizde sancıyla
Bekledik yenilmeyi
Direnmedik direnmedik
Bir tarafım uçsuz bir deniz
Fırtınalar kopar aklımda
Bir yıkıntı artık anılar
Çırpındım ama kaldım altında
Haberler.com - Gündem
Haberi Kaydet