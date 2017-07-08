Pepe: Şampiyonluk Balosuna Katılmadım Çünkü Katkım Sıfır

Beşiktaş, kendisine 3. yıldızı kazandıran 15. şampiyonluğunu önceki gece muhteşem bir balo ile kutladı... Teknik heyet, oyuncular, yönetim, kulüp üyeleri, basın mensupları.... Kısaca bu şampiyonlukta payı olan herkes, baloda gönlünden geldiği gibi eğlendi. Ancak baloda bir eksiklik göze çarpıyordu... Yeni transfer Pepe'nin olmaması çok konuşuldu.

Portekizli ile ilgili Beşiktaş'ın sadece saha içinde değil saha dışında da ne kadar karakterli bir oyuncu aldığını gösteren detaylar çıktı.

BALO TEKLİFİNİ REDDETTİ

Sezonun belki de en büyük transferini yapan Beşiktaş'ta idareciler, Pepe'yi de baloya davet ederken aldıkları ret yanıtı ile kısa bir şaşkınlık yaşadılar. Fakat sonrasında deneyimli oyuncunun şu sözleri Pepe'nin karakteri ile ilgili de ilk ipuçlarını verdi:

"Öncelikle hiç tatil yapamadım ve çok yorgunum. Güzel bir ,tatil yapıp hazır ve dinlenmiş bir şekilde dönüp takıma faydalı olmak istiyorum.

"ONLAR HAK ETTİ!"

Ama bundan çok daha önemlisi karşılanışımda Beşiktaş taraftarından çok büyük bir ilgi ve destek gördüm. Bu baloya katılırsam ilgi, alaka benim üzerimde olacak. Oysa bu şampiyonlukta benim katkım ve rolüm sıfır! O zaman bu şampiyonlukta rolü ve katkısı büyük olan başta Şenol Güneş olmak üzere teknik heyet ve futbolculara haksızlık etmiş olurum. Bu baloyu bu eğlenceyi benden çok daha fazla hak eden onlar! O nedenle bu ahengi bozmak istemiyorum. Hak ettiler, eğlenmek de onların hakkı. Daha çok şampiyonluklar göreceğiz ve balolar yapacağız. Bunların hepsinde ben de olacağım ve büyük bir keyif ile tüm şampiyonluk balolarına katılacağım"