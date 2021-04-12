Pentagon geliştirdi! Derinin altına yerleştirilen mikroçip vücuda giren koronavirüsü saptıyor
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Pentagon geliştirdi! Derinin altına yerleştirilen mikroçip vücuda giren koronavirüsü saptıyor

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Pentagon çatısı altında bilimsel araştırmalar yapmakta olan Savunma Ar-Ge Projeleri Dairesi'nde görevli bilim insanları koronavirüsü önceden saptayan bir mikroçip geliştirdi. Derinin altına yerleştirilen ve erken uyarı sistemi gibi çalışan çip, vücuda koronavirüs girdiği zaman semptomlar ortaya çıkmadan virüsü saptıyor.

Koronavirüs gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olamaya devam ederken, her gün salgına karşı yeni çalışmalar yayınlanıyor. Virüse karşı çözüm bulabilmek adına adım atan kurumlar arasında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da yer alıyor.

KOVİD ÇİPİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

ABD ordusunun araştırma geliştirme (Ar-ge) merkezi olarak kabul edilen DARPA'nın (Savunma Ar-Ge Projeleri Dairesi) salgına karşı geliştirdiği yeni cihaz görücüye çıktı. ABD'li CBS kanalında yayınlanan 60 Minutes programı DARPA'nın geliştirdiği ve 'Kovid çipi' olarak anılan mikroçipi görüntüledi.

Pentagon geliştirdi! Derinin altına yerleştirilen mikroçip vücuda giren koronavirüsü saptıyor

ERKEN UYARI SİSTEMİ

Söz konusu mikroçip derinin altına yerleştiriliyor ve vücuda koronavirüs girdiği zaman semptomlar ortaya çıkmadan virüsü saptıyor.

Başka bir deyişle insanların bedenlerinde taşıyacağı bu mikroçip erken uyarı sistemi gibi çalışıyor. Ülke basınında yer alan haberlere göre, DARPA bu projeye USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin neredeyse tüm personelinde Kovid-19 saptanmasından sonra başladı.

Pentagon geliştirdi! Derinin altına yerleştirilen mikroçip vücuda giren koronavirüsü saptıyor

KOVİD-19'U TEMİZLEYEN FİLTRE GELİŞTİRDİLER

Aynı haberlere göre, DARPA ayrıca, kişi diyalize bağlandığında Kovid-19 virüsünü kandan çıkarabilen bir filtre de geliştirdi.

DARPA'DA görev alan bilim insanlarının bu çalışma kapsamında İspanyol Gribi'ne karşı antikor üretmeyi de başardığı açıklandı.

Pentagon geliştirdi! Derinin altına yerleştirilen mikroçip vücuda giren koronavirüsü saptıyor
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 11:29:29. #1.16#
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