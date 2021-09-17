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Pendik'te iki grup arasındaki kavga kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

PENDİK'te, iki grup arasında alt geçitte başlayan ve dükkanda devam eden kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

PENDİK'te, iki grup arasında alt geçitte başlayan ve dükkanda devam eden Kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Kavga, geçtiğimiz günlerde saat 22.20 sıralarında Pendik Tren İstasyonu altında bulunan alt geçitte gerçekleşti. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga alt geçitteki parfümcü dükkanda sürdü. Dükkandaki iki kadın çalışan kavgayı ayırmaya çalıştı. Ardından dışarı çıkarak kavgayı sürdüren tarafları çevredekiler araya girerek ayırdı. Kavga anı parfüm dükkanındaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Pendik'te iki grup arasındaki kavga kamerada

Pendik'te iki grup arasındaki kavga kamerada

Pendik'te iki grup arasındaki kavga kamerada

Pendik'te iki grup arasındaki kavga kamerada

Pendik'te iki grup arasındaki kavga kamerada
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Haber: Pendik'te iki grup arasındaki kavga kamerada - Haberler
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