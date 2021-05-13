Pendik'te 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Pendik'te 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu.

Pendik'te 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu. Çatının tamamen yandığı olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Çatının yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun dumanın gökyüzüne yükseldiği görüldü. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye alevlerin sardığı çatıdaki yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangın nedeniyle çatıda büyük maddi hasar oluştu. Öte yandan yangın nedeniyle can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Öte yandan 5 katlı binanın çatısının yandığı anlar ve gökyüzüne yükselen yoğun duman vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

(Aykut Zor/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı