Pendik'te 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pendik'te 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Pendik'te 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu.

Pendik'te 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu. Çatının tamamen yandığı olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Çatının yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun dumanın gökyüzüne yükseldiği görüldü. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye alevlerin sardığı çatıdaki yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangın nedeniyle çatıda büyük maddi hasar oluştu. Öte yandan yangın nedeniyle can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Öte yandan 5 katlı binanın çatısının yandığı anlar ve gökyüzüne yükselen yoğun duman vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

(Aykut Zor/İHA)

Pendik'te 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Pendik'te 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Pendik'te 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Pendik'te 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Patlayan parfüm kutusu, depo olarak kullanılan konteyneri küle çevirdi
Patlayan parfüm kutusu, depo olarak kullanılan konteyneri küle çevirdi
Düştüğü derede 5 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi verdi, kurtulunca tek bir şey istedi
Düştüğü derede 5 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi verdi, kurtulunca tek bir şey istedi
Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker İlham Aliyev Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Cem Yılmaz Seda Sayan
Spor Arda Turan Fatih Terim Serdar Aziz Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pendik'te 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 17:16:56. #1.15#

title