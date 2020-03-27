Pendik Devlet Hastanesi'ne ön tanı bölümü inşaatı havadan görüntülendi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'daki Pendik Devlet Hastanesi'nin yakınına ön tanı bölümü inşaatı başladı.
27.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:56
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'daki Pendik Devlet Hastanesi'nin yakınına ön tanı bölümü inşaatı başladı. Tek katıl olacak bölüm havadan görüntülendi.
Koronavirüs tedbirlerini kapsamında hastanelerin de kapasiteleri artırılıyor. Bu kapsamda Pendik Devlet Hastanesi'ne tek katlı prefabrik inşaatı başladı. Tek kat olacak yer 11 odadan oluşacak. Yapılacak bölümde ise ön tanı gerçekleştirileceği öğrenildi. Hızla inşaatın sürdüğü ön tanı bölümü ise havadan görüntülendi.
(İHA)
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Kaynak: İHA