Pendik D-100 karayolunda otomobille minibüs çarpıştı! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Pendik D-100 karayolunda otomobille minibüs çarpıştı! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 3'ü ağır 5 kişi de yaralandı.

İstanbul Pendik ilçesinin Kaynarca mevkii D-100 karayolu üzerinde seyir halindeki 34 CUG 571 plakalı otomobil ile 34 M 5656 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, araçta sıkışan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışı da bir süre durma noktasına geldi.

Pendik D-100 karayolunda otomobille minibüs çarpıştı! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Pendik D-100 karayolunda otomobille minibüs çarpıştı! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Pendik D-100 karayolunda otomobille minibüs çarpıştı! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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