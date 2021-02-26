Son dakika haber: Sineklik açılınca pencereden düşen çocuğu ölümden çamaşır ipi kurtardı
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Son dakika haber: Sineklik açılınca pencereden düşen çocuğu ölümden çamaşır ipi kurtardı

26.02.2021 18:48 | Son Güncelleme: 26.02.2021 19:27

Son dakika haberler... Sineklik açılınca pencereden düşen çocuğu ölümden çamaşır ipi kurtardı Samsun'da sineklik açılınca birinci katın penceresinden düşen ve çamaşır asılı ipe çarparak hızı kesilen 2,5 yaşındaki kız çocuğu ölümden döndü.

Sineklik açılınca pencereden düşen çocuğu ölümden çamaşır ipi kurtardı

SAMSUN - Samsun'da sineklik açılınca birinci katın penceresinden düşen ve çamaşır asılı ipe çarparak hızı kesilen 2,5 yaşındaki kız çocuğu ölümden döndü.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu 2,5 yaşındaki Durah A.H.H. adlı kız çocuğu evlerinde oyun oynarken yaslandığı pencerenin sinekliği açılınca yere düştü. Asılı çamaşır ipinin üzerine düşüp hızı kesilen kız çocuğu beton demine düşerek yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Durah A.H.H. tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber: Sineklik açılınca pencereden düşen çocuğu ölümden çamaşır ipi kurtardı
Son dakika haber: Sineklik açılınca pencereden düşen çocuğu ölümden çamaşır ipi kurtardı
Son dakika haber: Sineklik açılınca pencereden düşen çocuğu ölümden çamaşır ipi kurtardı
Son dakika haber: Sineklik açılınca pencereden düşen çocuğu ölümden çamaşır ipi kurtardı
Son dakika haber: Sineklik açılınca pencereden düşen çocuğu ölümden çamaşır ipi kurtardı
Son dakika haber: Sineklik açılınca pencereden düşen çocuğu ölümden çamaşır ipi kurtardı
Son dakika haber: Sineklik açılınca pencereden düşen çocuğu ölümden çamaşır ipi kurtardı
Son dakika haber: Sineklik açılınca pencereden düşen çocuğu ölümden çamaşır ipi kurtardı
Son dakika haber: Sineklik açılınca pencereden düşen çocuğu ölümden çamaşır ipi kurtardı
Son dakika haber: Sineklik açılınca pencereden düşen çocuğu ölümden çamaşır ipi kurtardı
Son dakika haber: Sineklik açılınca pencereden düşen çocuğu ölümden çamaşır ipi kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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