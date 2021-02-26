Son dakika haber: Sineklik açılınca pencereden düşen çocuğu ölümden çamaşır ipi kurtardı

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Sineklik açılınca pencereden düşen çocuğu ölümden çamaşır ipi kurtardı

SAMSUN - Samsun'da sineklik açılınca birinci katın penceresinden düşen ve çamaşır asılı ipe çarparak hızı kesilen 2,5 yaşındaki kız çocuğu ölümden döndü.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu 2,5 yaşındaki Durah A.H.H. adlı kız çocuğu evlerinde oyun oynarken yaslandığı pencerenin sinekliği açılınca yere düştü. Asılı çamaşır ipinin üzerine düşüp hızı kesilen kız çocuğu beton demine düşerek yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Durah A.H.H. tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY