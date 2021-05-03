Pençe operasyonlarında ele geçirilen silahlar sergilendi
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Pençe operasyonlarında ele geçirilen silahlar sergilendi

Demirören Haber Ajansı / Mustafa TURAPOĞLU - Haberler | Güncel

IRAK'ın kuzeyinde sürdüren Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında mağarada etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı terörist ile birlikte çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

IRAK'ın kuzeyinde sürdüren Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında mağarada etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı terörist ile birlikte çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonunda, komandolar teröristlerin izini sürüyor. Bu kapsamda mağarada saklandıkları tespit edilen 7 PKK'lı terörist, özel kuvvetler ve komandoların düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerden birinin de bölge sorumlusu olduğu öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı, etkisiz hale getirilen 7 teröristin yanında bulunan silah ve mühimmatların görüntüsü paylaştı. Terörislerin yanında 1'i uzaktan kumandalı olmak üzere 2 adet 14,7 milimetre doçka uçaksavar silahı,  2 adet Zagros keskin nişancı silahı, 1 adet 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet tamburalı 6'lı bombaatar, tablet ve uçaksavar silahlarını uzaktan komuta ettiği değerlendirilen sistem, taarruz tipi el bombaları, çok sayıda mühimmat ve doküman ele geçirildi.


Pençe operasyonlarında ele geçirilen silahlar sergilendi
Pençe operasyonlarında ele geçirilen silahlar sergilendi
Pençe operasyonlarında ele geçirilen silahlar sergilendi
Pençe operasyonlarında ele geçirilen silahlar sergilendi
Pençe operasyonlarında ele geçirilen silahlar sergilendi
Pençe operasyonlarında ele geçirilen silahlar sergilendi
Pençe operasyonlarında ele geçirilen silahlar sergilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa TURAPOĞLU

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