Pençe-Yıldırım Harekatı'nda bir asker şehit oldu
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Pençe-Yıldırım Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Pençe-Yıldırım Harekatı'nda bir asker şehit oldu
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesindeki üs bölgesine terör örgütü tarafından yapılan roket saldırısında Uzman Çavuş Ahmet Asam şehit oldu.

MSB, Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesindeki üs bölgesine terör örgütü tarafından yapılan roket saldırısında bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından yapılan roket saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Pençe-Yıldırım Harekatı'nda bir asker şehit oldu
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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