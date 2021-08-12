Pelkas sakatlandı mı? Fenerbahçe açıkladı!
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Pelkas sakatlandı mı? Fenerbahçe açıkladı!

Pelkas sakatlandı mı? Fenerbahçe açıkladı!
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Antrenmanlara devam eden Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitris Pelkas hakkında Pelkas sakatlandı mı? Pelkas'a ne oldu? sorularının yanıtları merak edildi.

Pelkas sakatlandı mı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitris Pelkas hakkında yapılan açıklamanın ardından Pelkas'a ne oldu? Pelkas'ın sağlık durumu nasıl? sorularına yanıt arandı.

PELKAS SAKATLANDI MI?

Fenerbahçe'nin devam eden sabah antrenmanında Dimitris Pelkas'ın sakatlığı geçirdiği açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü, Yunanistanlı futbolcusu Dimitris Pelkas'ın sağ omzunun çıktığını duyurdu.

Sarı lacivertlilerin Twitter adresinden yapılan duyuruda,

Pelkas'ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır

ifadelerine yer verildi.

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