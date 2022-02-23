Pelin Öztekin, babası Rasim Öztekin'le ilgili heyecanlandıran bilgiyi verdi: Ölmeden önce bir filmde oynamış

Türk sanat dünyasının duayen isimleri arasında yer alan Rasim Öztekin, geçtiğimiz yıl 8 Mart günü geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan Öztekin hakkındaki ilginç bilgiyi, yine kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin paylaştı.

"SON ROL ALDIĞI FİLM 11 MART'TA VİZYONA GİRECEK"

Bir mekan çıkışında gazetecilerle sohbet eden Pelin Öztekin, "Babam vefat etmeden önce bir filmde rol almıştı. Babamın oyuncu kadrosunda yer aldığı "Dijital Esaret" adlı film 11 Mart'ta gösterime girecek" diyerek pek çok kişinin bilmediği gerçeği açıkladı.

"BABAM FİLMİNİ GÖKYÜZÜNDEN İZLEYECEK"

Sözlerini sürdüren güzel oyuncu, "Babam vefat etmeden önce son bir filmde oynamıştı. Sahnelerini izleyemedim henüz. Çok değişik bir duygu olacak benim için. Hatta benim filmimle babamın filmi aynı dönemde vizyona girecek. Dilerim babamın filmi gişede benim filmimi geçer. Babam filmini gökyüzünden izleyecek" diyerek duygulandırdı.

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