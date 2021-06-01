Pelin Öztekin'den bikinili poz!
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Pelin Öztekin'den bikinili poz!

Pelin Öztekin'den bikinili poz!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiren Pelin Öztekin bikinisini giydi, havuza girdi.

Verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiren Pelin Öztekin bikinisini giydi, havuza girdi. Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu fit haliyle dikkat çekti.

Verdiği bir röportajda '27 yaşımdayken 156 kiloydum' diyen Öztekin, 2014 yılında mide küçültme ameliyatı oldu. 7 yılda 93 kilo veren güzel oyuncu 63 kiloya kadar düştü. Verdiği kiloların ardından bambaşka bir görünüme kavuşan Öztekin, son paylaşımıyla gündeme geldi. 

Havuza girip video çeken Öztekin, paylaşımına 'Benim sezonum açıldı' mesajını düştü. Öztekin'in havuzda verdiği siyah bikinili pozu büyük ilgi gördü. Fotoğraf binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Pelin O¨ztekin (@peliniioztekin)'in paylaştığı bir gönderi

Kaynak: Hürriyet

93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım
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