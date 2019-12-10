Pelin Karahan'ın saçları ona emanet!
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Pelin Karahan'ın saçları ona emanet!

Oyunculuğu kadar saç modelleriyle de beğeni toplayan Pelin Karahan, saçlarını sadece kuaförü Emrah Demirci'ye emanet ediyor

10.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:37
Pelin Karahan'ın saçları ona emanet!

Her zaman doğallığı ile ön planda olan , saç rengi ve kesimiyle de genç kızlara ilham veriyor.

Sihirli elleriyle saçlarda harikalar yaratan Demirci,& ; "Fresh Cut ile Tazelen, Rahatına Bak!" mottosuyla saçlarda taze ve dinamik bir görünüm ortaya çıkarıyor.

Kaynak: Snob Magazin

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