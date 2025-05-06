Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu? 'Reklam anlaşmaları yüzünden boşanamıyorlar' iddialarına yanıt gecikmedi!

Uzun süredir evli olan ve sosyal medyada paylaştıkları mutlu aile pozlarıyla tanınan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, son günlerde ayrılık iddialarıyla magazin gündemine oturdu. Özellikle sosyal medya hesaplarındaki bazı değişiklikler ve çiftin birlikte görünmemesi, "Pelin Akil ve Anıl Altan ayrıldı mı?" sorusunu beraberinde getirdi. Peki, Pelin Akil ve Anıl Altan ayrıldı mı? Pelin Akil ve Anıl Altan çifti neden boşanıyor?İşte kamuoyunda merak edilen o soruların yanıtları ve sürecin perde arkası…

PELİN AKİL VE ANIL ALTAN BOŞANIYOR MU?

Son dönemde evlilikleriyle ilgili çıkan haberlerle gündeme gelen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, sosyal medyada birlikte görünmemeleri ve bazı eski paylaşımların silinmesiyle ayrılık iddialarını yeniden alevlendirmişti. Hatta kulislerde, çiftin "ayrılık kararı aldığı ancak reklam anlaşmaları nedeniyle bunu ertelediği" öne sürülmüştü.

Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu

Ancak bu söylentilere kısa sürede yanıt geldi. Pelin Akil ve Anıl Altan cephesine yakın kaynaklardan yapılan açıklamalarda, "Reklam anlaşmaları yüzünden boşanamıyorlar" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte görüntülenen Pelin Akil, haklarında çıkan söylentiler için "Bu çok büyük bir saçmalık arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bizim iki tane çok güzel çocuğumuz var. Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Ama öyle bir şey asla yok! Bunu da söylemiş olayım yani." ifadelerini kullandı.