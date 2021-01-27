Pelin Akıl'dan üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme!
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Pelin Akıl'dan üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme!

27.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:25
Pelin Akıl'dan üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme!

Oyuncu Pelin Akıl, üçüncü çocuk hakkında gelen sorular üzerine kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan'ı işaret ederek, dikkat çeken bir yanıt verdi. Akıl, "Neden olmasın? Gerçi Anıl istemiyor, 'git kendin yap' diyor!" diyerek, topu eşine attı.

Tanıştıkları dizi setinden sonra birliktelik kararı alan oyuncu Pelin Akıl ve Anıl Altan, 2017 yılında dünya evine girmişti. Evliliklerinden Alin ve Lina adlı ikiz kızları olan çift, sosyal medya hesapları üzerinden sık sık kızlarıyla mutlu fotoğraflarını paylaşarak, hayranlarından üçüncü çocuk sorularını alıyorlardı.

"GİT KENDİN YAP"

Gelen "Üçüncü çocuğu istiyor musunuz?" sorularına kayıtsız kalamayan Pelin Akıl, dikkat çeken bir yanıt verdi. Çocuk istediğini söyleyen Akıl, "Neden olmasın? Gerçi Anıl istemiyor, 'git kendin yap' diyor! Alin ve Lina biraz büyüdükten sonra düşünüyorum" şeklinde konuştu. Tek korkusunun yeniden ikiz bebek gelmesi olduğunu belirten Akıl, kızlarının da kendisi gibi inatçı olduğunu söyledi.

Pelin Akıl'dan üçüncü çocuk için eşine gönderme!

"İKİZ ANNESİ OLMAK ÇOK ZOR"

Sosyal medyada oldukça aktif olan Pelin Akıl, daha önce yaptığı paylaşımda, "İkiz annesi olmak çok zor, beni izleyen ikiz anneleri çok iyi bilir. Çünkü ayırmıyorsun, ayırmadığın için biri kucağındayken bir öptüğünde bırakıp, diğerini de öpüyorsun" sözlerinde bulunmuştu.

Pelin Akıl'dan üçüncü çocuk için eşine gönderme!
Pelin Akıl'dan üçüncü çocuk için eşine gönderme!
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