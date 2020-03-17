Pekin yönetiminden Trump'ın "Çin virüsü" paylaşımına cevap: ABD, Çin'i karalamaya çalışıyorlar ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından yaptığı Çin virüsü" paylaşımına Pekin yönetiminden sert tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, ABD'de bazı politikacıların Çin'i karalamaya çalıştığını belirterek, "ABD'yi Çin'i suçlamaya son vermeye çağırıyoruz" dedi.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs salgını için "Çin virüsü" ifadesini kullanmasına sert tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, "ABD'yi Çin'i suçlamaya son vermeye çağırıyoruz" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang

"ABD, YAPICI ROL OYNAMAYA ÇALIŞMALI"

ABD'de bazı politikacıların koronavirüsü Çin ile ilişkilendirerek Çin'i karalamaya çalıştığını belirten Gıng Şuang, "Buna şiddetle karşı çıkıyoruz, ABD'yi Çin'i suçlamaya son vermeye çağırıyoruz. Uluslararası toplumun birinci önceliği virüsle mücadele için uluslararası iş birliğidir. ABD kendi önceliğine odaklanarak sağlık güvenliği konusunda uluslararası iş birliği için yapıcı rol oynamaya çalışmalı" ifadelerini kullandı.

TRUMP "ÇİN VİRÜSÜ" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs salgını için "Çin virüsü" ifadesini kullanmıştı.