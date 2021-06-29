Peker'in iddialarının ardından Valilik'ten Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi
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Peker'in iddialarının ardından Valilik'ten Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi

Peker'in iddialarının ardından Valilik'ten Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi
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İstanbul Valiliği, suç örgütü lideri Sedat Peker'in EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu'na koruma ekibi verildiği iddialarına ilişkin olarak açıklama yaptı. Ekşioğlu'na bir personel ile yakın koruma verildiğini doğrulayan açıklamada, ekiple koruma ve koruma aracı tahsis edilmediği kaydedildi.

Son dönemde yayınladığı videolar ve ortaya attığı iddialarla tartışma yaratan suç örgütü lideri Sedat Peker, dün akşam Twitter hesabından paylaştığı mesajlarla EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu'nu hedef almıştı.

"EKİPLE KORUMA VE KORUMA ARACI İDDİALARI ASILSIZDIR"

Peker'in Ekşioğlu'na ekip koruması sağlandığına yönelik iddialarına İstanbul Valiliği'nden yanıt gecikmedi. Valilik, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Ekşioğlu'na yakın koruma verildiğini doğrularken, açıklamada personel sayısının bir olduğu belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu haberlerde geçen ekiple koruma ve ve kendine koruma aracı tahsis edildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesi kullanıldı.

Valiliğin yazılı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;

"Bazı basın yayın organlarında C.E. isimli şahsa ekip koruması verildiği yönündeki iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı duyulmuştur. Arşiv kayıtlarının incelenmesi neticesinde; C.E. isimli şahsın 07.11.2016 tarihinde koruma talebiyle Valiliğimize müracaatta bulunduğu, 14.12.2016 tarihinde (1) personel ile yakın koruma verildiği, 14.02.2017 tarihli İl Koruma Komisyonunda koruma kararının devamının uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 22.02.2018 tarihinde alınan İl Koruma Komisyonu kararı ile yakın koruma tedbirinin kaldırıldığı, şahsın tedbir kararının kaldırılmasına yönelik 26.03.2018 tarihli itirazı üzerine yakın koruma tedbirine bir süre daha devam edilmiş, ancak bahse konu tedbir 31.01.2019 tarihinde İl Koruma Komisyonunda alınan karar gereği kaldırılmıştır. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; söz konusu haberlerde geçen ekiple koruma ve ve kendine koruma aracı tahsis edildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

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