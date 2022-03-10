Pek Yakında oyuncuları kimdir? Pek Yakında filmi konusu nedir? Pek Yakında hangi kanalda, saat kaçta?

Pek Yakında filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Komedi türünde döneminde en çok merak edilen Pek Yakında filmi yönetmenliğini Cem Yılmaz yaptı. Senaristliğini ise yine Cem Yılmaz üstlendi. Pek Yakında filmi konusu ve oyuncu kadrosuyla merak ediliyor. Peki, Pek Yakında filmi konusu nedir? Pek Yakında filmi oyuncuları kimdir? Pek Yakında hangi kanalda, saat kaçta? Pek Yakında filmi konusu ve oyuncu kadrosu! İşte detaylar!

PEK YAKINDA HANGİ KANALDA?

Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlardan biri olan Pek Yakında, bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak.

PEK YAKINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hayatını korsan DVD'cilik ve beraberindeki birtakım kanunsuz işlerle kazanan Zafer, bir gün karısından büyük bir posta yer ve anlar ki bu işleri bırakmazsa evliliği bitecektir. Kanunsuz işlere zinhar tövbe eden Zafer, ailesini geri kazanmak için figüranlık yaptığı eski 'oyunculuk' günlerine geri döner. Amacı o günlerden gelen sinemacı dostlarıyla yeniden bir ekip oluşturmak ve 1970'lerden beri çekilememiş fantastik bir proje olan "Şahikalar-Kötülüğün Sonu" adlı filmi çekmektir. Fakat kurduğun ekibin yetenekleri de bir noktada gelir takılır. Şimdi hepsini eğlenceli, komik ve bir o kadar da duygusal bir macera bekler.

PEK YAKINDA FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

Cem Yılmaz - Zafer Yıldız - Beşir

Tülin Özen - Arzu Yıldız

Ozan Güven - Boğaç Boray (Muharrem)

Özkan Uğur - Ejder Abi

Zafer Algöz - Ahben Sonel

Çağlar Çorumlu - Zeki

Ayşen Gruda - Remziye

Hare Sürel - Tuna

Cengiz Bozkurt - Suat

Zerrin Tekindor - Meral

Tuğrul Tülek - İnce

Nurgül Yeşilçay - Hemşire

Ülkü Duru - Cansın

Can Yılmaz - Sabri

Emin Gürsoy - İzzettin

Metin Coşkun - Metin

Bahtiyar Engin - Efektçi Ali

Pelin Ekinci Kaya - Komşu

Ata Berk Mutlu - Cihan

Orçun Iynemli - Orçun

Sarp Akkaya - Sarp

Muhittin Korkmaz - Boğaç Boray'ın asistanı

Ayhan Kahya - Boğaç Boray seslendirmesi

Mazhar Alanson - Cameo

Yılmaz Erdoğan - Cameo

Enis Fosforoğlu - Cameo

Sunay Akın - Cameo

Kaynak: İnterSinema

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