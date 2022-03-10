Pek Yakında oyuncuları kimdir? Pek Yakında filmi konusu nedir? Pek Yakında hangi kanalda, saat kaçta?
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2014 yapımı komedi türündeki Pek Yakında filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar arasında yer alıyor. Pek Yakında filmi konusu nedir? Pek Yakında filmi oyuncuları kimdir? sorularına bu kapsamda yanıt aranıyor. Peki, Pek Yakında hangi kanalda, saat kaçta? İşte, Pek Yakında filmi konusu ve oyuncu kadrosu!
Pek Yakında filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Komedi türünde döneminde en çok merak edilen Pek Yakında filmi yönetmenliğini Cem Yılmaz yaptı. Senaristliğini ise yine Cem Yılmaz üstlendi. Pek Yakında filmi konusu ve oyuncu kadrosuyla merak ediliyor. Peki, Pek Yakında filmi konusu nedir? Pek Yakında filmi oyuncuları kimdir? Pek Yakında hangi kanalda, saat kaçta? Pek Yakında filmi konusu ve oyuncu kadrosu! İşte detaylar!
Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlardan biri olan Pek Yakında, bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak.
Hayatını korsan DVD'cilik ve beraberindeki birtakım kanunsuz işlerle kazanan Zafer, bir gün karısından büyük bir posta yer ve anlar ki bu işleri bırakmazsa evliliği bitecektir. Kanunsuz işlere zinhar tövbe eden Zafer, ailesini geri kazanmak için figüranlık yaptığı eski 'oyunculuk' günlerine geri döner. Amacı o günlerden gelen sinemacı dostlarıyla yeniden bir ekip oluşturmak ve 1970'lerden beri çekilememiş fantastik bir proje olan "Şahikalar-Kötülüğün Sonu" adlı filmi çekmektir. Fakat kurduğun ekibin yetenekleri de bir noktada gelir takılır. Şimdi hepsini eğlenceli, komik ve bir o kadar da duygusal bir macera bekler.
- Cem Yılmaz - Zafer Yıldız - Beşir
- Tülin Özen - Arzu Yıldız
- Ozan Güven - Boğaç Boray (Muharrem)
- Özkan Uğur - Ejder Abi
- Zafer Algöz - Ahben Sonel
- Çağlar Çorumlu - Zeki
- Ayşen Gruda - Remziye
- Hare Sürel - Tuna
- Cengiz Bozkurt - Suat
- Zerrin Tekindor - Meral
- Tuğrul Tülek - İnce
- Nurgül Yeşilçay - Hemşire
- Ülkü Duru - Cansın
- Can Yılmaz - Sabri
- Emin Gürsoy - İzzettin
- Metin Coşkun - Metin
- Bahtiyar Engin - Efektçi Ali
- Pelin Ekinci Kaya - Komşu
- Ata Berk Mutlu - Cihan
- Orçun Iynemli - Orçun
- Sarp Akkaya - Sarp
- Muhittin Korkmaz - Boğaç Boray'ın asistanı
- Ayhan Kahya - Boğaç Boray seslendirmesi
- Mazhar Alanson - Cameo
- Yılmaz Erdoğan - Cameo
- Enis Fosforoğlu - Cameo
- Sunay Akın - Cameo
Kaynak: İnterSinema