Pek Yakında filmi nerede çekildi? Pek Yakında ne zaman çekilmiştir, hangi yılda? Pek Yakında hangi şehirde çekildi?

Pek Yakında filmi nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer almakta. Cem Yılmaz'ın hem yazıp hem yönettiği üçüncü film olan Pek Yakında hangi şehirde, ne zaman çekilmiştir?

PEK YAKINDA HİKAYESİ

Korsan DVD'cilikten kazandığı para gibi, hayatı da en kolayından yakaladığını zanneden Zafer, karısı Arzu'nun ayrılık isteğiyle ilk kez zora düşer. Kocasının illegal serüvenlerinden sıkılıp boşanma kararı alan Arzu, evlendikten sonra dizi oyunculuğu kariyerini noktalamış, beyaz perde hayallerininse üzerini örtmüştür. Dağılmak üzere olan ailesini bir arada tutmak isteyen Zafer, yıllar önce figüranlıkla noktalanan sinema kariyerine yapımcı olarak geri dönmeye karar verir. "Şahikalar - Kötülüğün Sonu" adındaki filmin yapımcılığını gizliden gizliye yürütürek hem kanunsuz işleri bıraktığını ispatlamak ister, hem de evlilikleri uğruna vazgeçtiği hayallerini Arzu'ya geri vermeye çabalar.

PEK YAKINDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eşini mutlu etmek isteyen Zafer kaçak DVD satmayı keser ve bir bilim kurgu filmi çekmeye çalışır. Kabiliyetleri sınırlı olan bir ekiple yola çıkan Zafer'i eğlenceli ve duygusal bir macera beklemektedir. Pek Yakında filminin büyük bir bölümü Kadıköy'de çekildi.

PEK YAKINDA NE ZAMAN ÇEKİLMİŞTİR?

Galası 30 Eylül 2014'te gerçekleştirilen filmin vizyon tarihi 2 Ekim 2014'tür.

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