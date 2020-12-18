Pedro Noronha ve Tülin Şahin arasındaki gerilim devam ediyor... Mahkeme talebini reddetti
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Pedro Noronha ve Tülin Şahin arasındaki gerilim devam ediyor... Mahkeme talebini reddetti

18.12.2020 08:36 | Son Güncelleme: 18.12.2020 08:40
Pedro Noronha ve Tülin Şahin arasındaki gerilim devam ediyor... Mahkeme talebini reddetti

Dilekçede, "Noronha, 4 Kasım günü çocuğunu görmek için gittiği Tülin Şahin'in konutunda yine hakaret ve küçük düşürücü sözlere maruz kalmıştır.

Dilekçede, "Noronha, 4 Kasım günü çocuğunu görmek için gittiği Tülin Şahin'in konutunda yine hakaret ve küçük düşürücü sözlere maruz kalmıştır. Şahin, Noronha'yı iteklemiş, telefonunu zorla elinden almaya çalışmıştır. Tedbir süresinin uzatılarak 6 aya çıkarılmasını istiyoruz" denildi.

Keyfi uygulamaya neden olabilir

Ancak mahkeme, önleyici tedbir kararı verilmesinin yasanın amacını aşacak keyfi uygulamalara sebebiyet vereceğinden ve şiddete uğrama tehlikesinin devam ettiğine yönelik bir kanaat oluşmadığından talebi reddetti. Noronha'nın karara itirazı da reddedildi.

Kaynak: Hürriyet

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 08:40:26. #1.14#
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