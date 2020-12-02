Pedagojik formasyon nedir, kimler alabilir? Pedagojik formasyon hakkında bilgiler nelerdir?

Pedagojik formasyon sıklıkla duyduğumuz ve bazı bölümlerde okuyan öğrenciler için oldukça önemli olan bir belge olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Pedagojik formasyon nedir, kimler alabilir, hakkında bilgiler nelerdir?

Pedagojik formasyon sıklıkla merak edilen ve araştırılan konular arasında. Özellikle üniversitelerin coğrafya, tarih gibi belli bölümlerinde okuyan öğrenciler için Pedagojik formasyon oldukça önem taşır. Peki, Pedagojik formasyon nedir, kimler alabilir, hakkında bilgiler nelerdir?

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Pedagojik formasyon, akademik tanımların, öğrenmeye açık bireylerin algılayabileceği dilde, farklı şekillerde anlatılabilmesi için alınan bir çeşit formasyon eğitimi. Üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerindeki herhangi bir bölümden alınmış eğitimden sonra, o bölüm mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için tasarlanmıştır. Sınıf yönetimi, öğretmenlik mesleğine giriş gibi derslerden oluşmaktadır.

PEDAGOJİK FORMASYON KİMLER ALABİLİR?

Yükseköğretim Kurumu, 2010-2011 yılından itibaren bu öğretmenlik eğitimini Tezsiz Yüksek Lisans adı altından çıkarıp Pedagojik formasyon eğitimi olarak değiştirmiştir. Eskiden ALES notuna göre sıralama yapılırken 2010-2011 yılından itibaren diploma not ortalamasına göre sıralama yapılmakta ve üniversiteler bu ortalamalara göre öğrenci almaktadırlar.

05 Nisan 2012 tarihinde alınan karar bu program kaldırılmış, gerekçe olarak ortaya çıkan öğretmen fazlası gösterilmiştir.

Pedagojik formasyon, pedagoji biliminde eğitim pedagojisi ile ilgili bilgilerin verilmesini kapsar.