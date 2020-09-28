Otobüse maskesiz binen kadın peçeteyi maske yapmak istedi, otobüs şoförü kabul etmedi
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Otobüse maskesiz binen kadın peçeteyi maske yapmak istedi, otobüs şoförü kabul etmedi

28.09.2020 09:25 | Son Güncelleme: 28.09.2020 10:49

İstanbul'da otobüse maskesiz binen kadın, peçeteyi maske yapmaya kalkışınca şoför kabul etmedi. Şoför maskesi olmayan yolcuyu otobüsten indirmek isterken; bir yolcunun verdiği maskeyi takarak yolculuğa devam edebildi.

İstanbul'da İETT otobüsüne maskesiz binen kadın, otobüs şoförü tarafından uyarıldı. Otobüse binmekte ısrarcı olan kadın peçeteyle maske yaparak şoförü ikna etmeyi denedi. Şoför peçete ile yapılan maskeyi kabul etmeyince, otobüste bulunan bir yolcu, verdiği maske ile kadının otobüse binmesine yardımcı oldu.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ UYARDI

Olay, 17 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da yaşandı. 41 ST Seyrantepe-Topkapı hattında sefer yapan İETT otobüsüne maskesiz binen kadın yolcu, otobüs şoförü tarafından uyarıldı. Çantasında maske arayan kadın, bulamadığını ifade ederek otobüsün içinde ilerlemeye çalıştı ancak otobüs şoförü buna izin vermedi. O anlar otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

Peçeteyi maske yapmak istedi, otobüs şoför kabul etmedi

PEÇETEYLE MASKE YAPMAYA ÇALIŞTI

Aracını durduran şoför, kadın yolcuyu araçtan indirmek istedi. Bunun üzerine genç kadın, çantasından çıkardığı peçete ile burnunu kapatarak maske yapmaya çalıştıysa da şoför kabul etmedi. Araçtan inmeyen kadının yardımına otobüsteki diğer yolcular yetişti. Başka bir yolcu tarafından maske verilen kadın yolcu, arkaya doğru ilerleyerek yolculuğuna devam etti.

Peçeteyi maske yapmak istedi, otobüs şoför kabul etmedi
Otobüse maskesiz binen kadın peçeteyi maske yapmak istedi, otobüs şoförü kabul etmedi
Otobüse maskesiz binen kadın peçeteyi maske yapmak istedi, otobüs şoförü kabul etmedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
SİVASLI İBOCAN: Kadın hem sorumsuz hem düşüncesiz. . Eşarbını ağzından peçe gibi bağlasana. . !!
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GÜLERMİSİN AĞLARMISIN: Şoför maskesini zaten düzgün takmamış bide ağzını tamamen kapatan kadınımı uyarıyo bırakın bu işleri cahile yetki vermişler alfabeyi kaldırmayı planlıyorum demiş.
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