Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı

Peçeli oryantal dans videosundan dolayı Habertürk'teki işinden ayrılmak zorunda kalan spiker Hande Sarıoğlu bu sefer de yeni çalışmaya başladığı Bahis TV'nin yayınında oryantal yaptı. Kendisini eleştirenlere aldırış etmeden dans eden Sarıoğlu'nu görünce şaşkınlığını gizleyemeyen partneri "Hiç beklemiyordum" demekle yetindi.

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından peçeli oryantal videosunu paylaşan spiker Hande Sarıoğlu ile çalıştığı Habertürk yönetimi arasında gerginlik çıkmış ve Sarıoğlu istifa etmişti. Özel hayatını yaşamaktan ve paylaşmaktan vazgeçmeyeceğini söyleyen güzel spiker, Bahis TV'de işe başlamıştı. Sarıoğlu, yeni kanalında yayınlanan 'Bana Göre' adlı programında bir kez daha oryantal şov yaptı.

PARTNERİ ŞAŞTI KALDI

İşini ve özel hayatını yaşamaktan vazgeçmeyen ünlü isim, birlikte program yaptığı Buğra Korkut'a ''Buğra sen bakma. Bu hikayede Bülent Serttaş sensin, sen yanma'' dedi. Korkut ise 'Hiç beklemiyordum bunu'' diyerek Sarıoğlu'na yanıt verdi. Kahkaha atarak kamera karşısına geçen spiker, eleştirilere aldırış etmeden göbek attı.