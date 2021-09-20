PCT, kandaki prokalsitonin oranını gösteren değeri ifade eder. Halk arasında kan zehirlenmesi olarak da bilinen PCT hakkında daha çok bilgi sahibi olmak isteyenler için PCT nedir? PCT düşüklüğü nedir? PCT yüksekliği nedir? PCT testi neden yapılır? sorularının cevabı haberimizde... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

PCT NEDİR? PCT TESTİ NEDEN YAPILIR?

Halk dilinde "kan zehirlenmesi" olarak da bilinen dile getirilen bir çeşit enfeksiyonun kana karışması sonucu meydana gelen tepkime gibi durumlarda teşhisin konulması için yapılan bir testtir. Viral enfeksiyonların PCT değeri herhangi bir değişiklik göstemezken bakteriyel enfeksiyonların PCT değeri kanda yükselme eğilimi göstermektedir.

PCT, diğer adıyla prokalsitonin insan vücudunda ortaya çıkan enfeksiyonların çeşitli dokulara hasar vermesiyle ilk aşama olarak tiroid bezinde olmak üzere akciğer ve karaciğerde hızla üretilmekte olan protein yapıya sahip bir maddedir. Genelde vücutta yok denecek kadar az miktarlarda bulunmakta olan PCT, enfeksiyon oluşması durumunda biyolojik olarak artış göstermektedir.

PCT DÜŞÜKLÜĞÜ NEDİR?

Sağlıklı bir insan vücudunda neredeyse yok denecek kadar az seviyede bulunsa da kanda düşük miktarlarda gözlemlenebilen PCT, enfeksiyon başlangıcının işareti olabilir. Vücudun küçük bir bölgesinde enfekstiyon başlamasının haber cisi olabilmektedir. Kanda oluşan bir enfekisyon halinde PCT, 2 ile 4 saat arasında hızla yükselirken, PCT'deki düşük değer henüz bir enfeksiyonun başlangıcının haber cisi olabilir. Bazen vücuda yeni nakledilmiş bir organın ameliyatlardan sonra vücudun kabul etmemesi durumunda da görülebilmektedir. Bazen de virüs nedenli enfeksiyonların varlığında da PCT düşüklüğü görülebilmektedir. Uzman hekimin kontrolü ile PCT düşüklüğünün nedeni belirlenmelidir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

PCT YÜKSEKLİĞİ NEDİR?

Sağlıklı bir insan vücudunda PCT değeri yükselmesi görülmez. PCT değerinin yükselmesi, vücutta ciddi oranda bakteriyel enfeksiyonların oluşmasıyla gerçekleşir. PCT değerinde yükseklik olması halk içinde "kan zehirlenmesi" olarak ifade edilen sepsis varlığını işaret etse de PCT yüksekliğinin birçok nedeni bulunmaktadır. PCT yüksekliği insan vücudunda meydana gelen bir takım hastalıkların haber cisi olabilmektedir.

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