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"PCR Kararı Hastalığın Yayılmasını Arttıracaktır"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

İstanbul'daki vaka sayılarının 4-5 kat arttığına dikkat çeken İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Küçükosmanoğlu, hastaların izolasyonundan vazgeçilmesi anlamına gelen bu kararların, hastalığın yayılmasını kolaylaştıracak ve artıracak yönde kararlar olduğunu söyledi.

İSTANBUL (DailyMotion.com) - İstanbul'daki vaka sayılarının 4-5 kat arttığına dikkat çeken İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Küçükosmanoğlu, hastaların izolasyonundan vazgeçilmesi anlamına gelen bu kararların, hastalığın yayılmasını kolaylaştıracak ve artıracak yönde kararlar olduğunu söyledi

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İstanbul'daki vaka sayılarının 4-5 kat arttığına dikkat çeken İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Küçükosmanoğlu, hastaların izolasyonundan vazgeçilmesi anlamına gelen bu kararların, hastalığın yayılmasını kolaylaştıracak ve artıracak yönde kararlar olduğunu söyledi.

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