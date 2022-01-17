"PCR Kararı Hastalığın Yayılmasını Arttıracaktır"
İstanbul'daki vaka sayılarının 4-5 kat arttığına dikkat çeken İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Küçükosmanoğlu, hastaların izolasyonundan vazgeçilmesi anlamına gelen bu kararların, hastalığın yayılmasını kolaylaştıracak ve artıracak yönde kararlar olduğunu söyledi.
İSTANBUL (DailyMotion.com) - İstanbul'daki vaka sayılarının 4-5 kat arttığına dikkat çeken İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Küçükosmanoğlu, hastaların izolasyonundan vazgeçilmesi anlamına gelen bu kararların, hastalığın yayılmasını kolaylaştıracak ve artıracak yönde kararlar olduğunu söyledi
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri