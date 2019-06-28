Pazaryeri'nde yıl sonu sergisi

Pazaryeri Halk Eğitim Merkezince yıl sonu sergisi açıldı.

Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda izlenime sunulan serginin açılışına İlçe Kaymakamı Oray Güven, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Milli Eğitim Müdür Vekili Rıfat Oktay, Jandarma Bölük Komutanı İlhan Canseven, okul müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sedat Büyük, törende yaptığı konuşmada, Halk Eğitim Merkezlerinin her yaştan insanların ilgi alanlarına yönelik ve hayat boyunca çağın ihtiyaçlarına uygun eğitim veren kurumlar olduğunu söyledi.

İlçe merkezinde 82, Demirköy ve Ahmetler köylerinde 6 olmak üzere açtıkları 88 kursa bin 570 kursiyerin katıldığını belirten Büyük, "Hedefimiz her eve ulaşarak kurumumuzu tanıtmak ve o evde yaşayanların en az bir kursumuza katılmasını sağlayarak kişilere beceri kazandırmaktır. Şu anda ilçe nüfusuna orantıladığımızda yüzde 14 ile Türkiye ortalamasının iki katına ulaşmış durumdayız." dedi.

Sertifikalarını alan kursiyerlerden bazılarının bağlama dinletisi ve ritim gösterisiyle devam eden program, serginin açılışıyla sona erdi.

Sergi iki gün açık kalacak.

Kaynak: AA