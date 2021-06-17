Pazaryeri Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimleri yapıldı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen üye seçimleri yapıldı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen üye seçimleri yapıldı.
Pazaryeri Kültür Merkezi'nde Kaymakam Berker Çırak başkanlığında gerçekleşen Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 yılı 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2020 yılı çalışma faaliyet raporları görüşüldü.
2021 yılında Köylere Hizmet Götürme Birliği asil ve yedek üyelerin seçiminin yapılan toplantıda, Bozcaarmut Köyü Muhtarı Rıza Aydın, Esemen Köyü Muhtarı Emin Bayrak Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyesi seçildi.
İl Genel Meclis üyeleri Alaattin Emral ile Mehmet Pulat da Köylere Hizmet Götürme Birliği üyesi seçildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun