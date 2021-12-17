Pazarda kadınlara KADES bilgilendirmesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pazarda kadınlara KADES bilgilendirmesi

Pazarda kadınlara KADES bilgilendirmesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da, polis tarafından semt pazarında kadınlara KADES uygulaması hakkında broşür dağıtılıp, bilgilendirme yapıldı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da, polis tarafından semt pazarında kadınlara KADES uygulaması hakkında broşür dağıtılıp, bilgilendirme yapıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği görevlileri, Battalgazi İlçesi İpek Caddesi'nde kurulan semt pazarında vatandaşlara, 'Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile 6284 Sayılı Kanun hakkında bilgi verilerek, el broşürü dağıtımı yapıldı. İsteyen bayanlara telefonlarına KADES uygulaması yüklendi.

Aile içi ve kadına şiddetle mücadeleye yönelik bilgilendirmelerin devam edeceği kaydedildi. - MALATYA

Pazarda kadınlara KADES bilgilendirmesi

Pazarda kadınlara KADES bilgilendirmesi

Yılın personeli seçilen temizlik işçisinin ölümün altından gönül ilişkisi çıktı

Yılın personeli seçilen temizlik işçisinin ölümün altından gönül ilişkisi çıktı

 Düğünde yabancı uyruklu davetliler arasında 'halay başı' kavgası: 1'i ağır 3 yaralı

Düğünde yabancı uyruklu davetliler arasında 'halay başı' kavgası: 1'i ağır 3 yaralı

 Korkunç olay! Genç kadın, evinde boğazı kesilmiş halde bulundu

Korkunç olay! Genç kadın, evinde boğazı kesilmiş halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title