Pazara gelen kadınları taciz eden bastonlu adam tutuklandı (2)
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Pazara gelen kadınları taciz eden bastonlu adam tutuklandı (2)

Demirören Haber Ajansı / İslam KELEŞ - Haberler | Güncel
Pazara gelen kadınları taciz eden bastonlu adam tutuklandı (2)

TUTUKLANDIPazar yerinde eliyle kadınları taciz eden Nusret Y. (65), görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Pazar yerinde eliyle kadınları taciz eden Nusret Y. (65), görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul etmeyen Nusret Y., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan Nusret Y., cezaevine gönderildi.

İslam KELEŞ/SÖKE (Aydın), -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İslam KELEŞ

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