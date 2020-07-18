Pazar parasıyla başladığı sporda, dünya 4'üncülüğüne ulaştı DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, 2,5 yıl önce annesinden, "Okuldan kitap parası istiyorlar" diyerek, pazar parası olarak ayrılan 80 lirayı alıp, spor salonuna kaydolan Mahmut Koç (19), geçen yıl Romanya Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dünya 4'üncüsü oldu.

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, 2,5 yıl önce annesinden, "Okuldan kitap parası istiyorlar" diyerek, pazar parası olarak ayrılan 80 lirayı alıp, spor salonuna kaydolan Mahmut Koç (19), geçen yıl Romanya Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dünya 4'üncüsü oldu. Milli sporcu Koç, bugüne kadar 18 madalya kazandı.

Çardak ilçesinde yaşayan meslek lise mezunu Mahmut Koç, 2,5 yıl önce belediyenin açtığı spor salonuna üye olmak istedi. Maddi imkansızlar nedeniyle üye olamayan Koç, babasından istediği 80 lirayı alamayınca annesi Nuray Koç'a, "Okuldan 80 lira kitap parası istiyorlar" dedi. Anne Koç da pazar alışverişi için ayırdığı 80 lirayı oğluna verdi. Mahmut Koç, herkesten habersiz spor salonuna üye oldu. Bir süre sonra antrenör Hüseyin Aldı'nın önerisiyle bilek güreşi sporuna yönelen genç, 14 aylık eğitimin ardından Denizli'de düzenlenen yarışmaya katıldı. Ardından da Türkiye gelinde katıldığı yarışmalarda, çeşitli derecelerde 17 madalya kazandı.

ROMANYA'DA DÜNYA 4'ÜNCÜSÜ OLDUMilli sporcu olan Mahmut Koç, geçen yıl katıldığı Romanya Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda da dünya 4'üncüsü oldu. Amacının daha çok çalışıp, dünya şampiyonu olmak olduğunu ifade eden Mahmut Koç, "Katıldığım yarışmalarda madalyalar kazandım. Kaybettiklerim de oldu ama yılmadım, daha çok hırslandım. Annem parayı vermeseydi belki de bu başarıları elde edemeyecektim. En son katıldığım Romanya'daki yarışmada, dünya 4'üncülüğünü kazandım. Amacım dünya şampiyonu olmak" dedi.

Koç'un antrenörü Hüseyin Aldı da, "Spor salonuna gelince vücut geliştirmek için çalışıyordu. Benimle bilek güreşi yapmak istedi, yeneceğini sanıyordu. Ben kolaylıkla yendim, bu sırada bileklerini iyi kullandığı fark ettim ve bilek güreşine yönlendirdim" diye konuştu.

Kaynak: DHA