Pazar günleri Bim açık mı? 27 Haziran Bim açık mı? Bim kapanma saati ne?

BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketler tam kapanma döneminde bir süre Pazar günleri kapalı kalmıştı. Normalleşme adımlarına geçilmesiyle birlikte de zincir marketlerin Pazar günkü durumlarıyla ilgili yeni karar verilmişti. Bu Pazar gününün de yasak olmasıyla market zincirler ve Bim saat kaçta kapanıyor? Araştırılmaktadır. Peki, 27 Haziran Pazar BİM, A101, ŞOK açık mı, kapalı mı, zincir marketler bugün kaçta açılıyor, kaçta kapatıyor? Pazar günleri Bim açık mı? 27 Haziran Bim açık mı?

Bu Pazar gününün de yasak olmasıyla market zincirler ve Bim saat kaçta kapanıyor? Araştırılmaktadır. BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketler tam kapanma döneminde bir süre Pazar günleri kapalı kalmıştı. Normalleşme adımlarına geçilmesiyle birlikte de zincir marketlerin Pazar günkü durumlarıyla ilgili yeni karar verilmişti. Bu Pazar gününün de yasak olmasıyla market zincirler ve Bim saat kaçta kapanıyor? Araştırılmaktadır. Peki, 27 Haziran Pazar BİM, A101, ŞOK açık mı, kapalı mı, zincir marketler bugün kaçta açılıyor, kaçta kapatıyor? Pazar günleri Bim açık mı? 27 Haziran Bim açık mı? Bim kapanma saati ne?İşte detaylar haberimizde…

BİM, A101, ŞOK PAZAR GÜNÜ AÇIK MI? 27 HAZİRAN PAZAR ZİNCİR MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAPATIYOR?

Genelgede yer alan ilgili maddede "3.5- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir." İfadeleri bulunuyor.

Bu kapsamda zincir marketlerin tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Pazar günleri de açık olacağı söylenebilir. Yani 27 Haziran 2021 Pazar günü BİM, A101 ve ŞOK market açık olacak.

Pazar günü diğer tüm marketlerde olduğu gibi zincir marketler olan BİM, A101 ve ŞOK da 10:00-17:00 saatleri arasında açık olacak.

BİM SAAT KAÇTA KAPANACAK?

27 Haziran 2021 Pazar günü diğer tüm marketlerde olduğu gibi zincir marketler olan BİM, A101 ve ŞOK da 10:00-17:00 saatleri arasında açık olacak.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL