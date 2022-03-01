Son dakika haber | PAZAR ARABASI HIRSIZI, KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDEN YAKALANDI - Haberler

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Son dakika haber | PAZAR ARABASI HIRSIZI, KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: ESKİŞEHİR'de, apartmanın bodrumuna girerek, pazar arabasını çalan Taner T. (34), güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalandı.

ESKİŞEHİR'de, apartmanın bodrumuna girerek, pazar arabasını çalan Taner T. (34), güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalandı.

Gökmeydan Mahallesi Menekşelik Sokak'taki apartmana giren Taner T., bodrumda bulunan pazar arabasını çaldıktan sonra kaçtı. Hırsızlık anları, binanın güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. İhbar üzerine harekete geçen Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını inceledi. Kimliği ve 4 hırsızlık olayının şüphelisi olduğu belirlenen Taner T. yakalanarak, gözaltına alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Taner T.'nin apartmana girişi, keşif yapması ve binadan çıkışı yer aldı.

Son dakika haber | PAZAR ARABASI HIRSIZI, KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDEN YAKALANDI

Son dakika haber | PAZAR ARABASI HIRSIZI, KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDEN YAKALANDI

Son dakika haber | PAZAR ARABASI HIRSIZI, KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Hırsızlık, Gökmeydan, Güncel, Haberler

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