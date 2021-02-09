Paylaşımıyla kafa karıştıran Aleyna Tilki, Nasrettin Hoca'nın tarzını kendisine benzetti

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin kafasını karıştıran Aleyna Tilki, anlaşılmaması üzerine Nasrettin Hoca'nın tarzının kendisine benzediğini söyledi. Tilki'nin Nasrettin Hoca paylaşımı üzerine takipçileri bu kez, "Nasrettin Tilki", "Parayı veren şarkıcı olur" şeklinde yorum yaptı.

Hem müzik hem oyunculuk kariyeri ile sevenlerinin karşısına çıkan Aleyna Tilki, hastalığının ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

TAKİPÇİLERİ PAYLAŞIMINI ANLAYAMADI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir şeye sahip olmadan, onu isteyip istemediğini anlayamazsın." dedi. Paylaşımın ardından takipçilerinden, "Bu cümlenin neresinden bakarsan bak hiçbir anlamı yok." şeklinde yorumlar geldi.

"NASRETTİN TİLKİ"

Gelen yorumlar üzerine genç popçu, "Nasreddin Hoca'nın tarzı benimkine çok benziyor. İnsanları güldürürken aynı zamanda düşündürüyor. Canım Nasreddin Hocam." diyerek bir paylaşım daha yaptı. Tilki'nin bu paylaşımına ise takipçilerden, "Nasrettin Tilki", "Parayı veren şarkıcı olur", "Nasrettin Hoca mezarında ters döndü" yorumları yapıldı.