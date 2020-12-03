Mine Tugay'dan ayna karşısında göğüs dekolteli pozlar! Paylaşıma beğeni yağdı

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde "Şeniz" karakterine hayat veren Mine Tugay, paylaştığı son fotoğraflarla yine gündem oldu.

GÖĞÜS DEKOLTELİ SPOR ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Instagram hesabından genellikle doğa, yoga, müzik, film fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, son olarak göğüs dekolteli siyah spor elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Fit vücuduyla genç kızlara taş çıkartan Mine Tugay'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

TAKİPÇİLERİNDEN ÖVGÜ DOLU YORUMLAR GELDİ

Öte yandan, Mine Tugay'ın paylaşımına takipçileri de yoğun ilgi gösterdi. Bazı takipçilerinin paylaşımın altına yaptığı yorumlar şu şekilde:

- Siz gerçek misiniz Mine hanım.

- Gözlerimi alamıyorum.

- Çok güzelsiniz.

- Mine Tugay ve diğerleri.