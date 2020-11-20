Payitaht Abdülhamid ne zaman, saat kaçta? Payitaht Abdülhamid hangi gün, hangi kanalda Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle!

TRT'nin en beğenilen tarih dizilerinden biri olan Payitaht Abdülhamid izleyici karşısına yine heyecanlı çıkıyor. Peki Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamid ne zaman, saat kaçta? Payitaht Abdülhamid hangi gün, saat kaçta? Payitaht Abdülhamid 126. Bölüm fragmanında neler oluyor?

Payitaht Abdülhamid'ın 126. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Peki bu fragmanda neelr olacak? Payitaht Abdülhamid hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Payitaht Abdülhamid oyuncuları kimler? Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Payitaht Abdülhamid yeni sezonuyla bu akşam saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarına gelecek.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Payitaht:Abdülhamid her cuma TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT 125. BÖLÜMÜNDE NE OLMUŞTU?

Ahmet Paşa'nın Mason Paşa olduğuna dair ihtimaller iyice güçlenir. Uzun zamandır rahatsız olan Abdülhamid Han'ın hastalığı yeniden nüksetmiştir. Devletini yalnız bırakmamak için hasta yatağından kalkan Sultan Abdülhamid düşmanlara fırsat vermek istemez. Zakaryan'ların amele cemiyeti üzerinden kurdukları oyuna dahil olan Eşref Aziz ve ekibi için işler yolunda gitmez. Kaşgarlı Nadir'in kolu kırılmıştır. Eşref Aziz çareyi ringe çıkmakta bulur. Abdülhamid'in yatağa düştüğünü öğrenen Bidar için artık zaman durur. İyileşmesini beklerken kocasının yanından bir dakika olsun ayrılmaz. Abdülkadir, Naime ve Zekiye de babalarını kaybetme korkusu içindedirler. Bidar, Abdülhamid'in hastalığının bir süredir devam ettiğini öğrense de, yine bir suikast girişimden şüphe eder. Fatma da kardeşi Aliye'nin ne işler çevirdiğini öğrenmek için peşindedir.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT 126. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abdülhamid'in devleti payidar yapmak ve devleti düşmanların soktuğu cendereden kurtarmak için verdiği savaş devam etmektedir.Sefirler Mürzsteg kararlarını Abdülhamid'e daha bildirmeden Abdülhamid Mürzsteg kararlarına karşı bir hamle yapar. Abdülhamid'in Akabe tren hattı hamlesi bütün taşları yerinden oynatır. Ticari dengeleri bozulan düşmanlar Abdülhamid'in karşısında birleşir. Bidar, yaşanan olaylardan sonra kimseye güvenemez olur. 5. Murad'ın kızları Fatma ve Aliye Sultan'ın saraya gelmesi Bidar'ı fazlasıyla rahatsız eder. 5.Murat'ın vefat haberi Abdülhamid'i üzerken Masonları umutlandırır. Büyük loca olabilmek için 5. Murat'ın yerine geçecek üyeyi beklemektedirler.Düşmanlar Akabe demiryolunu engellemek için harekete geçer. Art arda depo ve fabrikalarda patlamalar olur.

5. Murat'ın vasisi, Masonların büyük umudu, Abdülhamid'in gizli düşmanı kimdir?