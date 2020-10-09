Payitaht Abdülhamid 'Eşref Aziz' (İsmail Hakkı) kimdir? Eşref Aziz tarihteki yeri nedir? İsmail Hakkı Ürün kimdir, kaç yaşında, nereli?

Payitaht Abdülhamid yeni sezonda yeni oyuncularla devam etmektedir. 5. sezondaki yeni karakterlerden birisi de Eşref Aziz'dir. Peki Eşref Aziz karakterini kim canlandırıyor? Gerçek ismi nedir?

Payitaht Abdülhamid'in 5. sezonu bu akşam başladı. Yeni sezona bazı yeni karakterler diziye dahil oldu. Bunlardan birisi de Eşref Aziz karakterindeki İsmail Hakkı Ürün'dür. Peki İsmail Hakkı Ürün kimdir, nereli, kaç yaşında?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD EŞREF AZİZ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Eşref Aziz karakterini " İsmail Hakkı Ürün " canlandırmaktadır.

EŞREF AZİZ KİMDİR? TARİHTEKİ YERİ NEDİR?

Payitaht Abdülhamid dizisinde Eşref Aziz karakteri, "Çöl Kartalı" olarak geçmektedir.

İSMAİL HAKKI ÜRÜN KİMDİR?

İsmail Hakkı Ürün 21 Mart 1976, İstanbul doğumlu Türk sinema, dizi oyuncusu ve film yapımcısı.

1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1986-1989 yılları arasında Konya Anadolu Sahnesi'nde tiyatro çalışmaları yaptı. Kuruluşunda katkısı olan Türkiye'nin ilk yerel televizyon kanalı Kon TV'de, 1991-1995 yılları arasında program yapımcılığı görevini üstlendi. 1991-1998 yılları arasında Malezya IIUM'da uluslararası ilişkiler eğitimi aldı. 1998-1999 yılları arasında Almanya'da Ludwigsburg Film Akademisi'nde belgesel sinema eğitimi gördü.

Malezya'da TV3 kanalında birçok projede görev aldı. Türkiye'de, İki Aile, Recep İvedik, Sakarya Fırat, Hür Adam, Sümela'nın Şifresi: Temel, Uzun Hikâye, Moskova'nın Şifresi: Temel gibi yapımlarda rol aldı. 2005 yapımı Fırat Kenarında Yüzen Kayıklar isimli filmin yapımcılığını üstlendi.