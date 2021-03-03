TRT'nin Payitaht Abdülhamid dizisi final yapıyor
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TRT'nin Payitaht Abdülhamid dizisi final yapıyor

03.03.2021 20:52 | Son Güncelleme: 03.03.2021 21:16

Dört yıldır TRT ekranlarından izleyici ile buluşan Payitaht Abdülhamid, final yapma kararı aldı. Cuma akşamlarının sevilen dizisi, 155. bölümle birlikte ekrana veda edecek.

Cuma akşamlarına damgasını vuran TRT ekranlarının fenomen dizisi Payitaht Abdülhamid, yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip ediliyordu. Ancak iddialı yapım, ciddi bir hayran kitlesine sahip olmasına rağmen, reytinglerde yakalamadığı rakamlar nedeniyle sona yaklaştı.

FİNAL BÖLÜMÜ BELLİ OLDU

Bülent İnal'ın başrolünde yer aldığı Payitaht Abdülhamid, bu sezon düşen reytingler yüzünden final kararı aldı. Bu hafta 141. bölümü ile ekrana gelecek tarihi dizi, 155. bölümle birlikte ekrana veda edecek. Sultan Abdülhamid'in padişahlığını 20. yılından itibaren ekrana taşıyan dizi, döneme damgasını vuran önemli olayları konu alıyor.

TRT'nin Payitaht Abdülhamid dizisi final yapıyor
Haber Yorumları (16)
İBORA: hayatımda gördüğüm en saçma dizi nihayet bitiyor. . .
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ŞEVKİ ÇİMEN: Tarihi bildiğimi sanan kim varsa burada boş konışuyor. Cahilce. Güldürmeyin o tarihte yaşayan adam kalmadı hepsi kaçtı sattı sattı kaçtı. Türkiyede tarihçileri konuştururlar mı sanıyorsunuz. Yarısı öldü yarısı da kaçtıı. Kalanlara para veriyon istediğini söylüyor yazıyor .
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TARİHCİ: Tarihi yalan dizilerle öğrenen bir avuç insan kaldı elde .Tarih kitaplarını okumayıp ahkam keserler artik
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