TRT'nin Payitaht Abdülhamid dizisi final yapıyor

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Dört yıldır TRT ekranlarından izleyici ile buluşan Payitaht Abdülhamid, final yapma kararı aldı. Cuma akşamlarının sevilen dizisi, 155. bölümle birlikte ekrana veda edecek.

Cuma akşamlarına damgasını vuran TRT ekranlarının fenomen dizisi Payitaht Abdülhamid, yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip ediliyordu. Ancak iddialı yapım, ciddi bir hayran kitlesine sahip olmasına rağmen, reytinglerde yakalamadığı rakamlar nedeniyle sona yaklaştı.

FİNAL BÖLÜMÜ BELLİ OLDU

Bülent İnal'ın başrolünde yer aldığı Payitaht Abdülhamid, bu sezon düşen reytingler yüzünden final kararı aldı. Bu hafta 141. bölümü ile ekrana gelecek tarihi dizi, 155. bölümle birlikte ekrana veda edecek. Sultan Abdülhamid'in padişahlığını 20. yılından itibaren ekrana taşıyan dizi, döneme damgasını vuran önemli olayları konu alıyor.