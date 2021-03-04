Payitaht Abdülhamid dizisi final mi yapıyor? Payitaht Abdülhamid bitiyor mu? Payitaht Abdülhamid son bölüm ne zaman?

Cuma akşamlarına damgasını vuran TRT ekranlarının fenomen dizisi Payitaht Abdülhamid, yayınlandığı reytinglerde yakalamadığı rakamlar nedeniyle sona yaklaştı. Peki, Payitaht Abdülhamid bitiyor mu? Payitaht Abdülhamid son bölüm ne zaman? Payitaht Abdülhamid dizisi final mi yapıyor?

Dört yıldır TRT ekranlarından izleyici ile buluşan Payitaht Abdülhamid'den dizi severleri üzen haber geldi. Payitaht Abdülhamid dizisi final mi yapıyor? Payitaht Abdülhamid bitiyor mu? Payitaht Abdülhamid son bölüm ne zaman?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Dört yıldır TRT ekranlarından izleyici ile buluşan Payitaht Abdülhamid, final yapma kararı aldı. Cuma akşamlarının sevilen dizisi, 155. bölümle birlikte ekrana veda edecek.

Bülent İnal'ın başrolünde yer aldığı Payitaht Abdülhamid, bu sezon düşen reytingler yüzünden final kararı aldı. Bu hafta 141. bölümü ile ekrana gelecek tarihi dizi, 155. bölümle birlikte ekrana veda edecek. Sultan Abdülhamid'in padişahlığını 20. yılından itibaren ekrana taşıyan dizi, döneme damgasını vuran önemli olayları konu alıyor.