Payitaht Abdülhamid 138. bölüm full izleme linki! Payitaht Abdülhamid son bölüm tek parça full izle! Payitaht Abdülhamid 139. yeni bölüm fragmanı!

Payitaht Abdülhamid dizisi bu akşam yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Payitaht Abdülhamid oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. İşte, Payitaht Abdülhamid son bölüm tek parça full izleme linki ve Payitaht Abdülhamid 138. bölüm full izleme linki! Payitaht Abdülhamid 139. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Payitaht Abdülhamid kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Payitaht Abdülhamid son bölüm tek parça full izleme linkini araştırmaya başladı. İşte, Payitaht Abdülhamid son bölüm tek parça full izleme linki ve Payitaht Abdülhamid 138. bölüm full izleme linki!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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Tahsin Paşa'nın ardından Serasker Rıza Paşa da Mithras örgütünün eline esir düşer. Sultan Abdülhamid, Hindistan üzerinden yaptığı hamle ile düşmana karşılık vermek ister. Abdülhamid'in emri ile gizli örgütün peşine düşen Eşref Aziz, vereceği mücadelede Şehzade Ahmet Nuri ile birlikte hareket eder.

Haremdeki haini bulmaya çalışırlarken, Emsal'e gelen bir mektup Naime ve Aliye'yi şüphelendirir. Saliha herkese karşı koruduğu Emsal'in ihanet delilini görünce çaresiz kalır. Fatma Aliye'nin peşinde, ne yaptığını anlamaya çalışırken kendini zor bir durumda bulur.