Payitaht 144. Bölüm fragmanı izle! TRT 1 Payitaht yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht 143. bölüm izle

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PAYİTAHT 143. bölüm FULL İZLE!

Payitaht dizisi TRT 1 ekranlarında 143. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 143. bölümün ardından şimdi de Payitaht 144. bölüm için araştırmalarına başladılar. Payitaht 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Payitaht 144. bölüm fragmanı yayınlandı. Payitaht 144. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

PAYİTAHT 144. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

PAYİTAHT 144. BÖLÜM ÖZETİ

Selim Paşa'nın ortadan kaybolduğunu öğrenen Abdülhamid'e bir telefon gelir. Mahmut Paşa Abdülhamid'i tehdit ederek devleti olumsuz kararlar almaya sürükler. Şehzade Ahmet Nuri ise telefon hattının peşine düşerek mason paşanın izini sürer.

Aliye, sevdiği adama kavuşup mutlu olacağını düşünürken büyük bir üzüntü yaşar. Naime de Aliye'ye yardım etmekle ne büyük bir hata ettiğini anlar.

PAYİTAHT 143. BÖLÜM İZLE

Payitaht 143. bölüm izlemek için tıklayınız!

PAYİTAHT'IN KONUSU

TRT1 ekranlarında yayınlanan, Cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, yeni sezonda yine çok konuşulacak gelişmeleri ekrana getirecek.Payitaht Abdülhamid'in geçen sezon final bölümünde; Hechler tutuklanmış, Goldsimht, Abdülhamid'e suikast tertip etmişti… Bidar, içerideki düşmanının kim olduğunu öğrenmiş, Blavatsky ise son oyununu oynayarak haremdeki herkesin canına kast etmişti.