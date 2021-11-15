Payday Crime War betası Aralık ayında başlıyor

Payday hayranların Payday 3'ü 2023 yılına kadar beklemek zorunda olacak olsa da mobil oyun Payday Crime War, Aralık ayında beta sürümünü başlatıyor. Android ve iOS için çıkış yapacak mobile Payday Crime War'ın beta için kayıtları başladı.

iPhone kullanıcıları Crime War betasına kaydolabilir, ancak beta sürümünün App Store'da ne zaman yayınlanacağı hakkıdna henüz bir bilgi yok. Crime War PopReach'te geliştiriliyor ve 2022'de küresel olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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PopReach'in başkanı Christopher Locke, "PopReach ekibimizin başarılı nişancı oyunlarını mobile çevirme konusunda temiz bir sicile sahip, bu yüzden Payday gibi tür belirleyici bir klasikle çalışmaya istekliyiz." Dedi. "Starbreeze ile ortaklık yapmak ve IP bilgilerinden yararlanmak, bu devasa yerleşik kitleyle birlikte mobil cihazlarda Payday için muazzam bir fırsat yaratıyor. Birlikte, en sadık soyguncuları bile tatmin eden birinci sınıf bir mobil nişancı oyunu deneyimi sunabileceğimize inanıyoruz."

Baş tasarımcı Ed Hicks, "Hepimiz Payday'in büyük hayranlarıyız ve tasarım çabalarımız, franchise'ın orijinal ruhunu koruyan mobil bir ilk oyun deneyimi yaratmaya odaklandı. Hem yeni hem de mevcut Payday hayranlarının seveceği bir oyun sunmamıza yardımcı olmak için beta katılımcılarından geri bildirim toplamaktan heyecan duyuyoruz." Sözlerine yer verdi.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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