Paydaş ne demek? TDK'ya göre paydaş nedir, ne anlama geliyor? Paydaş kelime anlamı ne demektir?
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Paydaş ne demek? TDK'ya göre paydaş nedir, ne anlama geliyor? Paydaş kelime anlamı ne demektir?

Paydaş ne demek? TDK'ya göre paydaş nedir, ne anlama geliyor? Paydaş kelime anlamı ne demektir?
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Dilimizde bazı kelimelerin anlamları bilinmeyebiliyor. Bu kelimelerden birisi de paydaş kelimesidir. Peki, paydaş ne demek? Paydaş ne anlama gelir? Paydaş kelimesinin manası nedir? Türk Dil Kurumu'na göre paydaş ne demektir? Paydaş TDK'ya göre nedir? Detaylar haberimizde...

Paydaş ne anlama gelir? Paydaş kelime anlamı nedir? TDK'ya göre paydaş ne demek?

TDK'YA GÖRE PAYDAŞ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre paydaş "Hissedar" anlamına gelmektedir.

Paydaş ne demek? TDK'ya göre paydaş nedir, ne anlama geliyor? Paydaş kelime anlamı ne demektir?

TDK'ya göre paydaş anlamı : Hissedar

PAYDAŞ NEDİR?

Bir şirkette, paydaş, bir sistem veya kendi ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayan mülkleriyle ilgili hakları, payları, gereksinimleri veya çıkarları olan bir kişi veya kuruluşdur. Teori daha sonra 1980'lerde R. Edward Freeman tarafından geliştirildi ve savunuldu. O zamandan beri iş uygulamalarında ve stratejik yönetim, kurumsal yönetim, iş amacı ve kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) ile ilgili kuramlarda geniş kabul görmüştür. Kurumsal sorumlulukların göz önünde bulundurulacak paydaşların sınıflandırılması yoluyla tanımlanması, "hissedar modeli" ile "paydaş modeli" arasında yanlış bir ikilik yaratılması veya hissedarlara ve diğer ilgili taraflara karşı yükümlülüklerin yanlış bir benzetmesi olarak eleştirilmiştir.

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