Payas Kaymakamı Polat Kara'dan öğretmen ve öğrencilere başarı belgesi

Payas Kaymakamı Polat Kara, Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine başarı belgesi verdi.

Payas Kaymakamı Polat Kara, Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine başarı belgesi verdi.

Kara, salgın sürecini önleyici çalışmalarından dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Öğretmen ve öğrencilere başarı belgesinin de verildiği programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eray Sarı da bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Urman