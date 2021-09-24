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PAULO COELHO, 'OKÇU'NUN YOLU'NU METE GAZOZ'A ADADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Brezilyalı yazar Paulo Coelho, son kitabı Okçu'nun Yolu'nu olimpiyat şampiyonu milli okçumuz Mete Gazoz'a adadı.

Brezilyalı yazar Paulo Coelho, son kitabı Okçu'nun Yolu'nu olimpiyat şampiyonu milli okçumuz Mete Gazoz'a adadı.

Simyacı başta olmak üzere 80'in üzerinde dilde yayımlanan kitapları 300 milyonun üstünde satan Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun yeni kitabı 'Okçu'nun Yolu' 21 Eylül'de okuyucuyla buluştu. Brezilyalı yazar twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni kitabını 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli okçumuz Mete Gazoz'a adadı.

BU KİTABI METE GAZOZ'A ADIYORUM

74 yaşındaki Coelho Mete Gazoz'a O okçuluk dahisi, bu da benim okçuluk eserim. Bu kitabı Mete Gazoz'a adıyorum. dedi. Mete Gazoz'un ok attığı bir görüntünün önünde poz veren Coelho Gazoz'a bir kitap da imzaladı.

PAULO COELHO, 'OKÇU'NUN YOLU'NU METE GAZOZ'A ADADI

PAULO COELHO, 'OKÇU'NUN YOLU'NU METE GAZOZ'A ADADI

PAULO COELHO, 'OKÇU'NUN YOLU'NU METE GAZOZ'A ADADI

PAULO COELHO, 'OKÇU'NUN YOLU'NU METE GAZOZ'A ADADI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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