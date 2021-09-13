Ebru Keskin, sekiz yıl önce hayatını kaybeden Amerikalı ünlü aktör Paul Walker'ı unutmadı. Şarkıcı, ' Hızlı Ve Öfkeli' dizisiyle tanınan Walker'ın doğum gününü Instagram'dan kutladı. Yaşasaydı 48'inci yaşını kutlayacak Walker ile fotoğraflarını paylaşan Keskin, "İyi ki doğdun. Kendin olduğun için teşekkürler" diye yazdı.

Keskin'in kutlama mesajını Walker'ın en yakın arkadaşı da sayfasına taşıdı.

Keskin, beş yıl öncede Instagram'dan Walker ile karesini de paylaşarak, "Keşke daha fazla fotoğraf çekseydik ama bu kadar erken gideceğini kim bilebilirdi. O gün beni kandırdığın için teşekkür ederim. Bu masada saatler saatlerce süren sohbetler ve paylaşılan diğer anılar bana ne kadar mütevazi, samimi, eğlenceli... Harika bir arkadaş ve baba olduğunu gösterdi" diye yazmıştı.