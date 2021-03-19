Patron Slam Dunk sözleri - Patron Slam Dunk şarkı sözleri
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Patron Slam Dunk sözleri - Patron Slam Dunk şarkı sözleri

19.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:58
Patron Slam Dunk sözleri - Patron Slam Dunk şarkı sözleri

Patron Slam Dunk adlı yeni şarkısını paylaştı. Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Patron, yeni parçası Slam Dunk ile kısa sürede binlerce izlenme aldı. Patron Slam Dunk şarkı sözleri haberimizde.

Patron Slam Dunk şarkı sözlerini sizler için derledik. Yeni şarkısını piyasaya süren Patron, kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. İşte, yeni şarkının sözleri...

PATRON SLAM DUNK SÖZLERİ

Ben kıdemli albayım

Bura gazino

Bizde nazi yok

Savaşa hazır ol

Sözüne sahip ol

Tık o *** naylon

Ötenazi flow bu makina Cyborg

Hola amigo bana bi sos o cannabidiol

Brothers taşır kilo bense dogo argentino

Gerek kardeşlerime borç

Ondan almam Louis Vuitton

Rap Christiano Ronaldo

Pop tam bi Luis Figo

Yapın pratik Bilo

Olmuş burada herkes Migos

Severim kalçalar ve limo

Ortam sanki Porto Riko

Sizde hayat Jaws

Bende Kayıp balık Nemo

Oldum Travis modum ***

Bitmez yarım kalır pipo ah

Bu gece party night

PMC cehennemi bu 200 Fahrenheit

Bizdeki nükleer bomba

sizdeki Dynamite o

Micheal Myers on the mic

Bu takım baya sayko man

Viski Johny Black Label

Funny face, Fame big money game

Ne söylediğimi anladın sen bro artık obey

Saklanan o *** hepsine sobe ha

Ben kıdemli albayım

Bura gazino

Bizde nazi yok

Savaşa hazır ol

Sözüne sahip ol

Tık o *** naylon

Ötenazi flow bu makina Cyborg

X2

Slam dunk, eyvah!

Düşmanlarım oldu yine leyla

Bu mikrofonun başındaki flavor

Sanki pianonun başındaki Ray Charles

Karşınızda dozer

Rap yüksek doz hep

Yok bizde depozit

Full dolu bizim depo ***

Kaç megabit bi mega ***

Bu defa hiç inanmam

İki tek atayım uçarım sanki Pegasus

Bu Legacy!

Sözüne sahip ol tık o *** naylon

Ötenazi flow bu makina Cyborg x4

PATRON SLAM DONK

  • Müzik : Astral & Barlas Köroğlu
  • Sözler : Patron
  • Mix & Mastering : Kupa A
  • Directed By Samet Porsuk
Haber Yorumları
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