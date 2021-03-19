Patron Slam Dunk sözleri - Patron Slam Dunk şarkı sözleri
Patron Slam Dunk adlı yeni şarkısını paylaştı. Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Patron, yeni parçası Slam Dunk ile kısa sürede binlerce izlenme aldı. Patron Slam Dunk şarkı sözleri haberimizde.
Patron Slam Dunk şarkı sözlerini sizler için derledik. Yeni şarkısını piyasaya süren Patron, kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. İşte, yeni şarkının sözleri...
PATRON SLAM DUNK SÖZLERİ
Ben kıdemli albayım
Bura gazino
Bizde nazi yok
Savaşa hazır ol
Sözüne sahip ol
Tık o *** naylon
Ötenazi flow bu makina Cyborg
Hola amigo bana bi sos o cannabidiol
Brothers taşır kilo bense dogo argentino
Gerek kardeşlerime borç
Ondan almam Louis Vuitton
Rap Christiano Ronaldo
Pop tam bi Luis Figo
Yapın pratik Bilo
Olmuş burada herkes Migos
Severim kalçalar ve limo
Ortam sanki Porto Riko
Sizde hayat Jaws
Bende Kayıp balık Nemo
Oldum Travis modum ***
Bitmez yarım kalır pipo ah
Bu gece party night
PMC cehennemi bu 200 Fahrenheit
Bizdeki nükleer bomba
sizdeki Dynamite o
Micheal Myers on the mic
Bu takım baya sayko man
Viski Johny Black Label
Funny face, Fame big money game
Ne söylediğimi anladın sen bro artık obey
Saklanan o *** hepsine sobe ha
Ben kıdemli albayım
Bura gazino
Bizde nazi yok
Savaşa hazır ol
Sözüne sahip ol
Tık o *** naylon
Ötenazi flow bu makina Cyborg
X2
Slam dunk, eyvah!
Düşmanlarım oldu yine leyla
Bu mikrofonun başındaki flavor
Sanki pianonun başındaki Ray Charles
Karşınızda dozer
Rap yüksek doz hep
Yok bizde depozit
Full dolu bizim depo ***
Kaç megabit bi mega ***
Bu defa hiç inanmam
İki tek atayım uçarım sanki Pegasus
Bu Legacy!
Sözüne sahip ol tık o *** naylon
Ötenazi flow bu makina Cyborg x4
PATRON SLAM DONK
- Müzik : Astral & Barlas Köroğlu
- Sözler : Patron
- Mix & Mastering : Kupa A
- Directed By Samet Porsuk